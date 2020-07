Faszination Handwerk - Mit dem Kfz-Mechatroniker läuft’s rund

Es ist eine runde Sache, wenn der Motor rund läuft. Tut er dies nicht, ist das ein Fall für den Kraftfahrzeugmechatroniker. In diesem Beruf beschäftigst du dich aber nicht nur mit dem Motor, sondern auch mit Fahrwerk, Bremsen oder Abgasanlage.

Sprich: Du kümmerst dich um Wartung und Reparatur moderner Fahrzeuge, zu deren Ausstattung viel Elektronik gehört. Dabei ist der Umgang mit modernen Mess- und Prüfgeräten gefragt, mit denen du die Fehler im System aufspürst. Aber nicht nur das: Trotz aller Computertechnik ist jedes Fahrzeug ein komplexes mechanisches Gebilde, das durch einen Verbrennungsmotor und in Zukunft auch einen E-Motor angetrieben wird. Auch hier reparierst und wartest du, denn als Kraftfahrzeugmechatroniker kennst du dich in beiden Bereichen aus. Von der Diagnose und Behebung der Fehler bis hin zur Probefahrt. Ob Pkw, Lkw oder Motorrad: Dieser Beruf wird nicht langweilig.

Als Kraftfahrzeugmechatroniker gibt es zahlreiche Einsatzorte für dich: nicht nur in Werkstätten, sondern auch bei Herstellern, Importeuren oder Unternehmen mit eigenem Fuhrpark.

+ Kfz-Mechatroniker lernen auch den Umgang mit modernen Diagnosegeräten © www.amh-online.de

Mögliche Schwerpunkte und Fachrichtungen

Personenkraftwagen- technik

Nutzfahrzeugtechnik

Motorradtechnik

System- und Hochvolt- technik

Karosserietechnik

Das solltest du mitbringen

Sorgfalt (z.B. beim Vermessen von Fahrzeugkarosserien oder Prüfen der Funktion elektrischer Bauteile)

Verantwortungsbewusstsein (z.B. beim Einstellen und Warten sicherheitsrelevanter Bauteile wie Bremssysteme)

Handwerkliche Fähigkeiten und Auge-Hand-Koordination (z.B. beim Ausbau von Getrieben oder Montieren von Ersatzteilen)

Technisches Verständnis (z.B. Ermitteln der Ursachen von Fehlern, Störungen und Schäden)

In diesen Fächern solltest du stark sein

Werken/Technik (z.B. zum Durchführen von Instandsetzungsarbeiten)

Mathematik (z.B. beim Berechnen von Einstellwerten und Interpretieren von Messwerten)

Physik (z.B. zum Verständnis der Fahrzeugtechnik)

Das erwartet dich

Diagnostizieren von Fehlern und Störungen an Fahrzeugen und Systemen

Demontieren, Reparieren und Montieren von Bauteilen, Baugruppen und Systemen

Durchführen von Service- und Wartungsarbeiten

Durchführen von Untersuchungen an Fahrzeugen nach rechtlichen Vorgaben

Aus-, Um- und Nachrüsten von Fahrzeugen

Bedienen von Fahrzeugen und Systemen

Außer Betrieb nehmen und in Betrieb nehmen von fahrzeugtechnischen Systemen

Messen und Prüfen an Systemen

Planen und Vorbereiten von Arbeitsabläufen sowie Kontrolle und Bewertung der Arbeitsergebnisse

Betriebliche und technische Kommunikation

Das bekommst du

Beispiel Kraftfahrzeuggewerbe (monatlich brutto – Unterschiede je nach Bundesland möglich):

1. Ausbildungsjahr: € 685 bis € 869

2. Ausbildungsjahr: € 720 bis € 931

3. Ausbildungsjahr: € 740 bis € 1.034

4. Ausbildungsjahr: € 780 bis € 1.092

So läuft die Ausbildung ab

Ausbildungsdauer: 3,5 Jahre

Gesellen-/Abschlussprüfung: Während der Berufsausbildung ist Teil 1 der Gesellenprüfung (Zwischenprüfung) durchzuführen. Sie soll vor dem Ende des zweiten Ausbildungsjahres stattfinden. Die Ausbildung schließt mit Teil 2 der Gesellen-/Abschlussprüfung ab.

Quellen: handwerk.de ; berufenet.arbeitsagentur.de

Interview:

„Ich weiß mich durchzusetzen“ Lara Martin, 21 Jahre alt, ist im 2. Lehrjahr in ihrem Ausbildungsbetrieb Busenius in Valbert beschäftigt – als eine von wenigen weiblichen Lehrlingen überhaupt in ihrem Ausbildungsberuf.

+ Lara Martin (21) ist eine von wenigen weiblichen Azubis ihrer Branche. © Busenius

1. Warum haben Sie sich für eine Ausbildung im Handwerk entschieden?

Weil ich gerne praktisch arbeite und es mich freut etwas zu erschaffen.

2. Wie ist es, als Frau in einer noch immer von Männern dominierten Branche zu lernen und zu arbeiten?

Ich mag Herausforderungen und weiß mich durchzusetzen.

3. Welche Perspektiven und Wünsche haben Sie für Ihre berufliche Zukunft?

Ich möchte meine Ausbildung erfolgreich abschließen und mit meiner Arbeit vielen Menschen helfen.