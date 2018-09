Falsches Kennzeichen nach Unfallflucht hinterlassen

Gut vernetzter Polizist macht Verursacherin ausfindig

Hemer - Nachdem sie auf einem Supermarkt-Parkplatz einen anderen Wagen mit ihrem Fahrzeug beschädigt hatte, hinterließ eine Frau ihr Kennzeichen auf einem Zettel an der Windschutzscheibe - so weit, so gut. Doch das Kennzeichen aus dem Märkischen Kreis stellte sich als falsch heraus.