"Falsche Polizisten": Nächste Anruf-Welle schwappt durch den Märkischen Kreis

Aktuelle Fälle in Kierspe, Plettenberg, Iserlohn und Hemer

Märkischer Kreis - Achtung, aufgepasst: Die Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis meldet am Mittwochmittag wieder reihenweise "falsche Polizisten" am Telefon. Aktuelle Fälle gibt es in Kierspe, Plettenberg, Iserlohn und Hemer.