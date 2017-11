Fahrerflucht: Hagener bei Unfall auf der A45 schwer verletzt

Hagen/Dortmund - Nach einem Unfall auf der A45, bei dem zwei Menschen am Samstagabend schwer verletzt wurden, läuft die Suche nach dem flüchtigen Unfallfahrer und dessen Wagen.

Laut Polizei schilderten Zeigen den Vorfall wie folgt: Ein 41-jähriger Iserlohner fuhr in seinem Mercedes Sprinter auf der rechten Fahrspur der A45 in Fahrtrichtung Frankfurt. Neben ihm, auf der linken Spur, ein 24-jähriger Hagener in einem Twingo mit seiner 24-jährigen Beifahrerin. Kurz vor der Lennetalbrücke plötzlich ein Aufprall am Heck des Sprinters - zeitgleich ein Skoda Octavia der an ihm vorbeisaust und der Twingo, der sich vor dem Sprinter drehte und danach entgegengesetzt zur Fahrtrichtung auf dem rechten Fahrstreifen zum Stillstand kam.

Die dahinter fahrenden Zeugen schilderten der Polizei, dass der Skodafahrer sehr schnell auf dem linken Fahrstreifen gefahren sein soll. Vermutlich weil er die Geschwindigkeit des vorausfahrenden Twingos nicht richtig einschätzte und selber sehr schnell unterwegs war, musste er schlagartig bremsen. Hierbei lenkte er den Skoda nach rechts, traf den Sprinter und den Twingo am Heck. Dann flüchtete der Unbekannte vom Unfallort.

Der Hagener und seine Beifahrerin im Twingo zogen sich schwere Verletzungen zu, die nach dem Transport in ein Krankenhaus stationär behandelt werden müssen. Der Sprinterfahrer aus Iserlohn blieb unverletzt. Es entstand ein geschätzter Sachschaden von rund 5.000 Euro.

Infolge des Unfalls wurde die A45 in Richtung Frankfurt für rund eine Stunde zur Unfallaufnahme und Räumung der Unfallstelle gesperrt. Es bildete sich ein Rückstau von ca. 4 km Länge.

Nun läuft die Suche nach dem flüchtigen Skoda Fahrer und dessen Auto: Das Fahrzeug muss durch den Aufprall gegen den Sprinter und den Twingo im Frontbereich stark beschädigt sein. Zudem fiel bei dem Zusammenstoß das Skoda-Emblem von der Fahrzeugfront an der Unfallstelle auf den Boden.

Hinweise zum Fahrer oder dessen Auto nimmt die Polizei Dortmund unter der Rufnummer der Autobahnpolizeiwache in Hagen 0231 - 132 4621 entgegen.