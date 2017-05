Fahndungsaufruf: Wer kennt diese mutmaßliche EC-Karten-Betrügerin?

Tatort: Sparkassen-Filiale in Menden direkt gegenüber der Polizeiwache

Menden - Offensichtlich hat sich längst noch nicht zu allen Gaunern herumgesprochen, dass beim Abhebevorgang bzw. bei einem solchen Versuch an so ziemlich jedem Geldautomaten Fotos gemacht werden... Die Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis fahndet nun jedenfalls mit einem solchen Foto nach einer Frau, die in Menden mit einer fremden EC-Karte Bargeld erbeuten wollte. Mehrere Versuche schlugen fehl - die Ermittlungen womöglich nicht.