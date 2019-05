Fahndungs- und Kontrolltag: So fällt die Bilanz der Polizei MK aus

Schwerpunkte in Lüdenscheid, Werdohl und Plettenberg

Märkischer Kreis - Die Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis hat am Dienstag in Lüdenscheid, Werdohl und Plettenberg verstärkt Präsenz gezeigt und umfangreiche Kontrollen durchgeführt. Am späten Nachmittag hat sich die Behörde zum Anlass des sogenannten "integrativen Fahndungs- und Kontrolltages" sowie zu dessen Bilanz geäußert.