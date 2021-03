Mann flieht aus Klinik: Fahndung der Polizei MK eingestellt

Ein 28-jährigen Mann aus Hemer ist am Dienstag aus der Hans-Prinzhorn-Klinik geflohen. Die Polizei suchte öffentlich nach ihm. Jetzt ist die Fahndung eingestellt.

Update vom 23. März, 15.49 Uhr: Die Fahndung ist eingestellt. Polizeibeamte haben den Mann in Ihmert angetroffen. Die Polizei bedankt sich bei allen Hinweisgebern.

[Erstmeldung] Hemer - Nach Angaben der Polizei ist der 28-Jährige wegen psychischer Probleme in der Nacht zu Dienstag in die Hans-Prinzhorn-Klinik eingewiesen worden. Gegen 12 Uhr gelang ihm die Flucht aus dem Fenster. (Die Beschreibung des Mannes wurde nach der Einstellung der Suche gelöscht). Hinweise zum Aufenthaltsort bitte sofort an den Polizei Notruf 110.