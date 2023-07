Fahndung nach Tankbetrüger: Mann bezahlt mehrfach sein Benzin nicht

Von: Daniel Schinzig

Ein Mann in Iserlohn tankte an einer Tankstelle mehrmals, ohne zu bezahlen. Die Polizei hat jetzt eine Fahndung herausgegeben.

Iserlohn - Ein Tankbetrüger schlug in Iserlohn im Märkischen Kreis direkt mehrmals zu. Und das immer an derselben Tankstelle. Wie die Polizei mitteilt, tankte der Täter an der Total Tankstelle im Stadtteil Kalthof wiederholt, ohne zu bezahlen. Jetzt veröffentlichte die Polizei ein Foto des Verdächtigen und bittet um Hinweise.

Unterwegs war der Mann immer mit einem weißen Kia. Die Nummernschilder waren jedoch stets andere. Laut Polizei handelte es sich dabei jeweils um gestohlene Kennzeichen. Aufgrund dieser Vorgehensweise gehen die Ermittler davon aus, dass hier ein gewerbsmäßiges Handeln vorliegt.

Dieser Mann tankte in Iserlohn mehrmals, ohne zu bezahlen. © Polizei Märkischer Kreis

Der Verdächtige wird wie folgt beschrieben:

dunkle Haare

schlanke Figur

Bart

olivfarbenes T-Shirt

blaue Jeans

weiße Sneaker mit dunklen Streifen

schwarze Kappe

Sonnenbrille

Wer Angaben zu dem Mann machen kann, wird gebeten, sich bei der Polizei zu melden.

Auch in einem anderen Fall in Iserlohn bittet die Polizei um Hinweise. Nach einem nächtlichen Ölwechsel hat ein Mann einfach den Eimer mit altem Öl in einen Teich geworfen.