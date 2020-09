"Schwere Brandstiftung": Polizei fahndet nach drei Personen aus MVG-Bus

Die Polizei fahndet mit Fotos nach drei Jugendlichen. Ihnen wird versuchte schwere Brandstiftung in einem MVG-Bus vorgeworfen.

Hagen - Die Polizei in Hagen (NRW) fahndet mit Fotos nach drei Jugendlichen. Ihnen wird versuchte schwere Brandstiftung vorgeworfen.

Die Tat, die ihnen zur Last gelegt wird, ereignete sich bereits am 19. März, einem Donnerstag. Gegen 17 Uhr, kam es nach bisherigem Ermittlungsstand in einer Buslinie der Märkischen Verkehrsgesellschaft (MVG) zu einer "versuchten schweren Brandstiftung", wie es in der Mitteilung der Polizei Hagen heißt.

+ Die Polizei sucht nach drei männlichen Jugendlichen, die im MVG-Bus zündelten. Hinweise an Telefon 02331/986-2066. © Polizei Hagen

Nachdem die drei Personen aus dem Bus ausgestiegen waren, bemerkte der MVG-Fahrer während der Fahrt ein immer größer werdendes Feuer auf im hinteren Teil des Busses. Die Polizei verdächtigt drei männliche Jugendliche.

Die Polizei beschreibt die gesuchten Tatverdächtigen so:

Person 1 : männlich, schlanke Statur, braune Haare, ca. 14 bis 18 Jahre, schwarze Nike-Jacke, heller Hoodie

: männlich, schlanke Statur, braune Haare, ca. 14 bis 18 Jahre, schwarze Nike-Jacke, heller Hoodie Person 2: männlich, schlanke Statur, dunkelblonde Haare, ca. 14 bis 18 Jahre, dunkle Jacke, schwarze Jeans, weiße Nike-Turnschuhe.

männlich, schlanke Statur, dunkelblonde Haare, ca. 14 bis 18 Jahre, dunkle Jacke, schwarze Jeans, weiße Nike-Turnschuhe. Person 3: männlich, kräftige Statur, dunkelbraune Haare, ca. 14 bis 18 Jahre, schwarzer Hoodie mit weißer Aufschrift „Beach“, dunkle Jogginghose mit weißer unbekannter Aufschrift, weiße Turnschuhe.

+ Die Polizei sucht nach drei männlichen Jugendlichen, die im MVG-Bus zündelten. Hinweise an Telefon 02331/986-2066. © Polizei Hagen

Der Polizei liegt ein Beschluss des Gerichts zur Veröffentlichung der Aufnahmen vor, die Tatverdächtigen zeigen.

Hinweise zur Identität der Jugendlichen oder deren Aufenthaltsort nimmt die Polizei Hagen unter der Telefonnummer 02331/986-2066 entgegen.

Mitten in der Fußgängerzone von Hagen bindet eine Hundebesitzerin ihren Husky kurz an, als sie in einen Supermarkt will. Dann der Schock bei der Rückkehr: Ihr Tier ist verschwunden. In Lüdenscheid wurde eine Frau während eine Trödelmarkt-Besuchs von einem faustgroßen Stein getroffen. Sie musste ins Krankenhaus.