Frauen an Brust begrapscht, ins Gesicht geschlagen: Polizei fahndet nach Rüpeln

In der Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis hofft man auf Zeugenhinweise auf einen Busengrapscher aus Hemer und einen aggressiven Hundebesitzer aus Iserlohn.

Die Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis fahndet nach einem Busengrapscher und einem aggressiven Hundehalter, der nicht nur extrem fahrlässig den fließenden Verkehr ignorierte, sondern auch noch einer jungen Frau ins Gesicht schlug.

Märkischer Kreis - Die Ermittler hoffen jetzt in beiden Fällen dringedn auf Hinweise möglicher Zeugen. Zum Busengrapscher nimmt die Polizei in Hemer diese entgegen (Telefon: 02372/90990), zum unbekannte Hundebesitzer bittet die Wache in Iserlohn um Hinweise (Telefon: 02371/91990).

Zu beiden gesuchten Männern liegen Täterbeschreibungen vor. Hier die Fälle:

Wer kennt aggressiven Hundebesitzer?

Am Mittwoch gegen 11.50 Uhr war ein Autofahrer auf der Mendener Straße in Richtung Innenstadt von Iserlohn unterwegs, als in Höhe der Querungshilfe im Bereich Barbarossastraße plötzlich ein Mann mit vier Hunden auf die Fahrbahn trat.

"Der Fahrzeugführer musste eine Vollbremsung durchführen, um nicht mit dem Mann bzw. den Hunden zu kollidieren", so die Polizei.

Beifahrerin auf die Wange geschlagen

Wer jetzt allerdings glaubt, der Hundehalter hätte sich für sein durchaus gefährliches Fehlverhalten entschuldigt, der irrt. Denn stattdessen sei der Mann auf die Beifahrerseite gekommen und habe der 22 jährigen Beifahrerin, die ihn angesprochen hatte, auf die rechte Wange geschlagen, so die Polizei.

"Anschließend entfernte sich der Mann mit seinen Hunden, ohne weiteres Tun oder Worte in Richtung der Shell-Tankstelle an der Mendener Straße", heißt es von der Polizei.

So wird der Hundebesitzer beschrieben:

ca. 30 Jahre alt

bärtig

ungepflegtes Erscheinungsbild

hager

ca. 1,80 Meter groß

blaue Winterjacke mit Kapuze

schwarz-graue Jogginghose

Seniorin sexuell belästigt

Am Mittwochabend gegen 18.45 Uhr fasste dann ein unbekannter junger Mann einer Seniorin nach Polizeiangaben in Hemer im Bereich Urbecker Straße/Brahmsstraße unvermittelt an die Brust.

"Im Anschluss daran rannte der junge Täter in Richtung Innenstadt. Die Seniorin wurde leicht verletzt", so die Ermittler.

So wird der Busengrapscher beschrieben: