Fachhochschule will in Hagen neben der Fern-Uni bauen 

Altgebäude sanierungsbedürftig und viel zu klein:

+ © Illustration: Fachhochschule Ein Gestaltungsbeispiel aus der Studie zeigt den Innenhof mit einem Teil der Fassade. © Illustration: Fachhochschule

Hagen - Prof. Dr. Claus Schuster, Rektor der Fachhochschule Südwestfalen, geriet spürbar ins Schwärmen. Aus gutem Grund, denn es ging um die Vorstellung eines FH-Neubaus für den Standort in Hagen. Der könnte mit einem Schlag eine ganze Reihe von Problemen lösen, die die bisherige Einrichtung an der Haldener Straße belasten. Was jetzt noch als Studie vorliegt, soll möglichst rasch Realität werden.