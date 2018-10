Exhibitionist in Hemer unterwegs - Zwei Fälle

Hemer - In Hemer ist ein Exhibitionist unterwegs. Am Mittwoch gab es zwei Fälle.

Gegen 20.25 Uhr sprach ein Fahrzeugführer in einem silberfarbenen Kombi eine 23-jährige Hemeranerin an der Lohstraße an und gab vor, nach dem Weg zu fragen. Als die Angesprochene sich dem Fahrzeug näherte, stellte sie fest, dass sich der Fahrer in schamverletzender Weise zeigte. Der Mann war nach Angaben der Polizei 27 bis 33 Jahre alt, hatte eine sportliche Figur und auffällig große Augen.

Ebenfalls am Mittwoch gegen 22.05 Uhr zeigte sich einer 57-jährigen Hemeranerin ein Exhibitionist an ihrer Balkontür an der Lohstraße. Als die Geschädigte mit der Polizei drohte, entfernte sich die Person, die nicht näherer beschrieben werden konnte.

Womöglich handelt es sich in beiden Fällen um dieselbe Person.

Sachdienliche Hinweise zu den Exhibitionisten nimmt die Polizei in Hemer unter der Telefonnummer 02372/9099-0 entgegen.