Exhibitionist auf Mountainbike: Mann entblößt sich im Wald vor Seniorin

Teilen

Ein Mann entblößte sich in einem Wald in Iserlohn vor einer Seniorin und fuhr mit einem Mountainbike davon. Die Polizei fahndet nun nach dem Exhibitionisten.

Iserlohn - Eine 74-jährige Frau bekam am Dienstag (5. Juli) einen riesigen Schock. Sie war gegen 13.00 Uhr in Iserlohn im Märkischen Kreis in einem Waldgebiet unterwegs und suchte ihren Hund. Plötzlich begegnete sie einem Mountainbike-Fahrer, der sich vor ihr entblößte.

Exhibitionist auf Mountainbike: Mann entblößt sich im Wald vor Seniorin

Nicht nur das. Der Exhibitionist nahm auch sein Geschlechtsteil in die Hand, wie die Polizei berichtet. Die Frau floh auf den Parkplatz eines Hotels. Der Mann fuhr mit seinem Mountainbike in die entgegengesetzte Richtung davon.

Jetzt sucht die Polizei den Täter. Die Frau beschrieb ihn wie folgt:

männlich

ca. 1,70 m groß

ca. 20 Jahre alt

dunkle Haare

Dreitage-Bart

schlank

bekleidet mit einer blauen Shorts, Turnschuhen und Baseballkappe mit Schirm nach hinten

Wer den Täter kennt oder Hinweise geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei unter der Telefonnummer 02371-9199-0 zu melden.

Ein Exhibitionist trieb auch in Plettenberg sein Unwesen. Das Opfer des Joggers war eine 39-Jährige.