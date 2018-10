Exhibitionist klopft an Balkontür - Frau wacht auf und schreit ihn in die Flucht

Unglaublicher Vorfall am späten Dienstagabend in Hemer

Hemer - Schier unglaublicher Vorfall am späten Dienstagabend in Hemer: Hier hatte sich ein Exhibitionist Zugang zum Balkon einer Hochparterre-Wohnung in einem Mehrfamilienhaus verschafft und klopfte so lange an die Balkontür, bis die schlafende Bewohnerin wach wurde und ihn mit ihren Schreien in die Flucht schlug. Die Polizei hofft auf Zeugenhinweise.