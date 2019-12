Mann entblößt sich vor Schülerin (16) und fasst sich an - Polizei sucht Zeugen

Ein Mann hat sich am Mittwoch vor einer 16-jährigen Schülerin entblößt und sich dabei angefasst. Die Polizei sucht nach Hinweise - und liefert eine Beschreibung.

Hemer - Gegen 14.40 Uhr war die 16-jährige Schülerin mit ihrem Hund an der Ihmerter Straße in Hemer unterwegs. Nach Angaben der Polizei hielt dann ein weißer Kastenwagen neben ihr.

Der Fahrer sprach die Schülerin demnach an, die aufgrund ihrer Kopfhöhrer jedoch nichts hörte. Die Schülerin ging näher auf den Wagen zu und sah laut Polizei, dass der Mann entblößt war und sich anfasste.

Die Jugendliche wendete sich ab, woraufhin der Wagen in Richtung Hemer davonfuhr.

Mann entblößt sich in Hemer: So wird der Täter beschrieben

Die Polizei beschreibt den Täter wie folgt:

Knapp 20 bis 30 Jahre alt

Schlank und kurze braune Haare

Dunkle Kleidung

Blaue Hose und dunkles T-Shirt

Das Fahrzeug soll ein weißer Transporter mit einer orangefarbenen Aufschrift auf der Beifahrertür gewesen sein. Es soll sich um mehrere Buchstaben (mittig ein G) handeln. Darunter soll ein weiterer Schriftzug stehen.

Hinweise nimmt die Polizei in Hemer entgegen.

Am Dortmunder Hauptbahnhof entblößte sich ein Mann vor zwei Frauen. Anschließend flirtete er noch eine Polizistin an. Auch in Hamm hatten sich zuletzt mehrere Männer öffentlich entblößt. Ein Exhibitionist hatte sich einer Frau am Jahnstadion gezeigt. Als sie ihn anschrie, flüchtete er. In Pelkum lief ein Mann vollkommen nackt umher.