Exhibitionist belästigt Frau auf Heimweg von Diskothek

Iserlohn - Auf dem Heimweg von einer Diskothek wird eine 20-Jährige am Sonntag gegen 4.45 Uhr an der Karl-Arnold-Straße von einem Mann angesprochen. Dieser beleidigt sie auf sexueller Basis, um sich ihr dann in schamverletzender Weise zu zeigen.

Der Mann kann wie folgt beschrieben werden: Mitte 30 bis Anfang 40, schlank, sprach mit Akzent, vermutlich kurze Haare, schwarze Schuhe, schwarze Hose, grauer Strickpulli mit Reißverschluss, Schirmmütze mit Abzeichen (evtl. New York Yankees).

Die junge Frau musste vor Ort medizinisch betreut werden, nachdem der Täter unbekannt flüchtete.

Sachdienliche Hinweise zudem Exhibitionisten nimmt die Polizei in Iserlohn entgegen.