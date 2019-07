Exhibitionist belästigt Frau (38) im MK - ausgerechnet unweit der Polizeiwache

Iserlohn - Ein Exhibitionist hat am Donnerstagabend in Iserlohn sein Unwesen getrieben. Die Polizei hofft jetzt auf weitere Hinweise auf den Mann.

Wie die Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis am Freitagmittag mitteilte, wurde der Schamverletzter am Donnerstagabend gegen 21.10 Uhr von einer Iserlohnerin entdeckt, die ihre Hunde ausführte.

Tatort sei der Radweg an der alten Bahntrasse zwischen Polizeiwache und Amtsgericht gewesen, wo der Unbekannte mit dem Rücken zur Fahrbahn vor einer Bank gestanden habe.

"Als eine 38-jährige Iserlohnerin mit ihren Hunden an der Bank vorbeiging, stellte sie fest, dass der Unbekannte augenscheinlich an seinem entblößtem Glied manipulierte", so die Polizei.

Die nimmt sachdienliche Hinweise unter der Telefonnummer 02371-91990 entgegen.

So wird der Exhibitionist beschrieben

Mitte 30

sehr kurze, blonde Haare

rot-weiß gestreiftes T-Shirt

auffällig kleines Mountainbike

