Exhibitionist gesucht: Mann manipuliert Glied gegenüber von 17-Jähriger

Die Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis fahndet nach einem Exhibitionisten. Dieser manipulierte gegenüber von einer 17-Jährigen an seinem Glied und machte sich dann aus dem Staub, als der Bus vorfuhr.

Iserlohn (ots) - Am Freitag wartete eine 17-Jährige in Iserlohn laut Angaben der Polizei auf ihren Bus. Ehe der Bus zur Haltestelle vorfuhr, stellte sich ein Mann an die gegenüberliegende Straßenseite. Er war zuvor mit einem Pkw an ein nahe gelegenes Gebüsch vorgefahren. An dem Gehweg gegenüber der Haltestelle fing der Mann plötzlich an, an seinem Glied zu manipulieren. Der Exhibitionist machte dies, bis der Bus eintraf. Die Geschädigte stieg ein und erstattete später eine Anzeige auf unbekannt.

Der Mann verschwand wieder in Richtung seines Pkws, dessen Nummernschild die 17-Jährige nicht identifizieren konnte. Den Mann beschrieb sie wie folgt: 180cm groß, normale Figur, helle, kurze Haare (braun oder blond), die Haare waren an den Seiten kurz rasiert, heller Hauttyp, maximal 25 Jahre alt, bekleidet mit weißem Pullover und hellblauer Hose mit schwarzem Gürtel.