Ertappter Tankstellen-Dieb schlägt Mitarbeiter - der wehrt sich

An einer Tankstelle in Hemer

Hemer. Mit einem im wahrsten Wortsinn "schlagfertigen" Mitarbeiter bekamen es zwei Diebe in der Nacht zu Sonntag in einer Tankstelle in Hemer zu tun: Dieser erwischte die beiden auf frischer Tat, woraufhin einer der Täter den Angestellten ins Gesicht schlug. Womit er wohl nicht gerechnet hatte: Der Mitarbeiter wehrte sich.