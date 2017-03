Verkehr in Richtung Frankfurt läuft über neue Lennetalbrücke

Hagen/Märkischer Kreis - Ab Freitag rollt, wenn in der Nacht alles planmäßig verlaufen ist, der Verkehr in Richtung Frankfurt über die erste Hälfte der neuen Lennetalbrücke. „Wir haben einen wichtigen Meilenstein erreicht“, sagte am Donnerstag Karl-Hermann Metz, Projektgruppenleiter bei Straßen.NRW für die A45, über den Brückenbau.

Gemeinsam mit Projektleiter Michael Neumann und Vertretern von Polizei und Feuerwehr erläuterte Metz am Donnerstag Details zur neuen Verkehrsführung im Baustellenbereich, die in beiden Richtungen der A 45 zwei Fahrspuren vorsieht. Um der Sicherheit Rechnung zu tragen, wurde eine Rettungsgasse fest eingeplant, als eigene Fahrspur in Richtung Frankfurt, die von den Fahrbahnen für den normalen Verkehr durch eine durchgezogene Linie getrennt ist. Die Gasse verläuft über die Fahrbahnmitte, so dass beide Fahrtrichtungen erreicht werden können.

Am Donnerstagabend sollte damit begonnen werden, den Verkehr umzuleiten. In den nächsten rund zehn Tagen wird über die dann verkehrsfreie alte Fahrbahn Richtung Frankfurt die Umleitung in der Gegenrichtung vorbereitet. Spätestens Ende März werden beide Fahrtrichtungen über die neue Brücke geführt und es kann mit dem Abriss des alten Bauwerks begonnen werden.

Die Verkehrsführung auf der rund einen Kilometer langen Brücke wurde in enger Abstimmung mit Polizei und Feuerwehr geplant. Sicherheit war dabei ein großes Thema. Um Unfälle zu vermeiden, wird im Baustellenbereich die Geschwindigkeit auf 80 km/h beschränkt, Radarkontrollen inklusive. Um im Notfall die richtige Position durchgeben zu können, sind in kurzen Abständen Hinweistafeln aufgestellt, die Fahrtrichtung und Autobahnkilometer angeben.

Andreas Kurz von der Autobahnpolizei-Wache in Hagen wies ausdrücklich darauf hin, dass es strafrechtliche Konsequenzen hat, wenn Rettungskräfte auf der Rettungsgasse behindert werden. Schon wenn die durchgezogene Linie missachtet werde, werde das geahndet. Alexander Zimmer von der Abteilung Einsatzleitung der Feuerwehr Hagen erklärte, dass die Alarmierungspläne darauf angepasst wurden, dass dieses Teilstück der A 45 nur aus einer Richtung erreichbar ist.

Hermann-Josef Droege, stellvertretender Hauptgeschäftsführer der IHK Siegen, begrüßt die Idee für mehr Sicherheit: „Wer einmal selbst einen schweren Unfall erlebt hat, kann sich kaum vorstellen, dass eine Rettungsgasse missachtet wird.“