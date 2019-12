Erst Weihnachtsmarkt, dann Schlägerei: Streithahn pinkelt in eine Bank

Erst lieferten sich mehrere Personen eine Schlägerei - dann pinkelte einer der Beteiligten vor den Augen der Polizei in eine Bankfiliale.

Erst der Weihnachtsmarktbesuch, dann der Ärger: Aus einem Streit hat sich am Freitagabend in Hemer eine handfeste Auseinandersetzung entwickelt. Als Polizeibeamte Platzverweise gegen die Beteiligten aussprachen, befolgten zwei junge Männer diese nicht. Einer der beiden pinkelte stattdessen in eine Bank.

Hemer - Nach dem Besuch mehrerer Personen auf dem Weihnachtsmarkt kam es am Freitagabend vor einer Bank auf der Hauptstraße in Hemer zu einer Schlägerei. Bevor sie die Fäuste fliegen ließen, waren die Beteiligten in einen verbalen Streit geraten.

Mehrere Personen wurden bei der Schlägerei leicht verletzt, mussten jedoch vor Ort medizinisch nicht versorgt werden, wie die Polizei am Montag zu dem Vorfall mitteilte.

Zwei junge Männer widersetzen sich dem Platzverweis

Die Tatverdächtigen kamen demnach alle aus Hemer und waren zwischen 17 und 25 Jahre alt. "Polizeibeamte sprachen Platzverweise aus, denen mit Ausnahme eines 17- sowie eines 19-Jährigen alle nachkamen", hieß es seitens der Polizei weiter.

19-Jähriger pinkelt in die Bank

Dann eine unerwartete Entwicklung: Der 19-Jährige betrat - anstatt den Platzverweis zu akzeptieren - die Bank an der Hauptstraße und urinierte vor den Augen der Beamten in einen Mülleimer. Er wurde daraufhin in Gewahrsam genommen.

Auf dem Weg zur Wache beleidigte er dem Bericht zufolge die Polizisten. Ein Alkoholtest ergab mehr als 1 Promille. Die Beamten schrieben Anzeigen wegen Beleidigung und Körperverletzung.

Mehrere Gewaltausbrüche am Wochenende

