Enervie baut neue Wachstumsfelder auf

Märkischer Kreis - Das „sehr gute Geschäftsjahr 2016“ ändert nichts an der Enervie-Strategie, den Ausstiegsweg aus der konventionellen Erzeugung fortzusetzen. „Denn jede dritte Kilowattstunde wird bereits regenerativ erzeugt“, sagte Vorstandssprecher Erik Höhne bei der Vorstellung der Bilanz.

Der „Block E 4“ des Kohlekraftwerks in Werdohl-Elverlingsen wird planmäßig im März kommenden Jahres abgeschaltet. „Technisch hätte die Anlage noch 15 Jahre laufen können.“ Ein wichtiges Standbein bleibt an diesem Ort die Klärschlammverbrennung. Wie das Gelände an der Lenne über das nächste Frühjahr hinaus genutzt und gestaltet wird, ist noch offen.

Schwierige „Rahmenbedingungen“ sieht Höhne für das Pumpspeicherkraftwerk in Rönkhausen. Die Betriebsgenehmigung ist zwar bis zum 30. Juni nächsten Jahres verlängert, aber Enervie müsste rund 25 Millionen Euro investieren, um die Anlage zu modernisieren. „Es wird einiges passieren“, blickt der Vorstandssprecher erwartungsvoll in Richtung Landes- und Bundesregierung. Für eine positive Überraschung in der Bilanz sorgte das Gas- und Dampfturbinenkraftwerk (GuD) in Herdecke. Die gemeinsam mit Statkraft betriebene Anlage war im vergangenen Jahr 1200 Stunden am Netz, um Spitzenlasten abzufangen. Geplant hatte Enervie mit null Stunden. Derzeit ist es wieder „konserviert“.

Die Wachstumsfelder sieht Enervie deshalb in anderen, kleinteiligen Bereichen. Das „Contracting-Geschäft“ mit Druckluft, Kälte, Wärme und Beleuchtungsanlagen verfolgt der Versorger deutlich intensiver – auch über die Region hinaus. Als erfolgversprechendes Modell entwickelt sich zunehmend die Produktvermietung. Enervie verdient über diesen Weg an den Sparpotenzialen des Kunden mit. Ein „tragfähiges Nahwärmekonzept“ plant Enervie für 35 Wohneinheiten in einem Neubaugebiet in Schalksmühle. Basis für eine solche „Quartierslösung“ sind erneuerbare Energien. Überregionale Windparks will Enervie nicht mehr unterhalten. Dagegen gelten Modelle wie an der Versetalsperre für gewinnbringend: Enervie entwickelt das Projekt und setzt es mit regionalen Partner um.

„Hellhörig“ wird das Unternehmen nach Angaben von Vertriebsvorstand Wolfgang Struwe beim Stichwort „Lade-infrastruktur“ für E-Mobilität. Im Ausbauprogramm des Bundes sind bis zum Jahr 2020 mehr als 36 000 Ladepunkte verankert. In der Region gibt es bislang nur wenige Stationen, dafür aber Anfragen „durch viele Kommunen“. Das Thema gewinne spürbar an Bedeutung.

Angesichts eines deutlich besseren Finanzrahmens rückt das Sponsoring wieder in den Fokus. „Wir werden noch in diesem Jahr als Förderer aktiv“, sagte der Vorstandssprecher. Die Aktivitäten würden aber „langsam hochgefahren“.

Lesen Sie dazu auch:

Enervie befindet sich wieder auf Wachstumskurs