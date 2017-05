ElternDays 2017: Berufsorientierung für Eltern mit ihren Kindern 

Noch bis zum 21. Juni 2017 haben Eltern die Möglichkeit, sich alleine oder gemeinsam mit ihren Kindern in heimischen Unternehmen über regionale Ausbildungsmöglichkeiten zu informieren.

Märkischer Kreis - Noch bis zum 21. Juni 2017 haben Eltern die Möglichkeit, sich alleine oder gemeinsam mit ihren Kindern in heimischen Unternehmen über regionale Ausbildungsmöglichkeiten zu informieren.

In den etwa zweistündigen Veranstaltungen stellen die Unternehmen Ausbildungsgänge und Karrierechancen konkret und praxisnah vor. Gewerblich-technische Berufe – auch für Mädchen - sind dabei ebenso im Fokus wie IT- und kaufmännische Berufe. Ein besonderes Augenmerk liegt auch auf dem dualen Studium als Perspektive für Abiturienten.

Die ElternDays richten sich an Eltern von Schülerinnen und Schülern der 8. und 9. Klassen der Sekundarstufe I sowie der Oberstufen der Gymnasien und Gesamtschulen. Aufgrund der guten Resonanz veranstaltet das Regionale Bildungsbüro des Märkischen Kreises die Veranstaltungsreihe ElternDays bereits zum fünften Mal.

Interessenten können sich hier direkt online, per Mail an elternday@maerkischer-kreis.de oder per Fax unter 0 23 51/ 966 69 79 anmelden.

Weitere Informationen erteilt Michael Herget vom Regionalen Bildungsbüro des Märkischen Kreises unter Telefon 0 23 51 /966 65 20. - pmk

In folgenden Betrieben sind noch einige Plätze frei: