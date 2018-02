Einschränkungen für Bahnkunden im Märkischen Kreis

Duisburg/Lüdenscheid- Mehr als 1000 Baustellen plant die Deutsche Bahn in diesem Jahr allein in Nordrhein-Westfalen. Betroffen sind davon auch der Märkische Kreis und Hagen.

So werden zwischen März und Juni des Jahres rund 4,8 Kilometer Gleise sowie 24 Weichen unter anderem im Bereich des Hauptbahnhofes Hagen und in Hohenlimburg erneuert. „Außerdem erfolgen Instandsetzungsarbeiten an Eisenbahnbrücken und Entwässerungsarbeiten“, sagte ein DB-Sprecher.

Fahrgäste müssen sich deshalb auf Einschränkungen einstellen. So wird die Regionalbahn (RB) 52 zwischen dem 24. März und dem 9. April zwischen Lüdenscheid und Hagen nicht verkehren. Es wird ein Schienenersatzverkehr mit Bussen eingerichtet.

Im September und Oktober wird dann auf der Ruhr-Sieg-Strecke kräftig gearbeitet. Die Strecke muss deshalb nach heutigem Planungsstand vom 24. September bis 13. Oktober zwischen Plettenberg und Werdohl voll gesperrt werden. Hier werden 1,8 Kilometer Strecke sowie zehn Weichen erneuert.

Betroffen sind der Regionalexpress 16 und die RB 91. Ein Schienenersatzverkehr mit Bussen soll auch hier eingerichtet werden. - Lutz Kämpfe