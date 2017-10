Einsatzreicher Donnerstag für die Feuerwehr Iserlohn

Rettungshubschrauber auch unterwegs

Iserlohn - An der Rauhen Hardt in Dröschede ereignete sich heute Morgen um 9.30 Uhr ein Arbeitsunfall, bei dem eine männliche Person schwer am Kopf verletzt wurde. Der Verletzte wurde vom Rettungsdienst erstversorgt und anschließend mit dem Rettungshubschrauber "Christoph 8" in eine Spezialklinik nach Lünen geflogen. Dies sollte nicht der einzige Einsatz für den Rettungshubschrauber in Iserlohn bleiben.