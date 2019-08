Einsatz für die Mendener Feuerwehr: Flammen in Firma - Mitarbeiter reagiert sofort

Feuerwehr Iserlohn rückt zu Wohnhaus aus

+ © Feuerwehr Menden Brandeinsatz in einem Betrieb am Bieberkamp in Menden-Lendringsen. © Feuerwehr Menden

Menden/Iserlohn - In einem Betrieb am Bieberkamp in Menden-Lendringsen hat sich am Donnerstag Öl an einer Maschine entzündet. Ein Mitarbeiter reagierte geistesgegenwärtig - die Feuerwehr rückte trotzdem an. Ebenso am Freitagmittag in Iserlohn. Dort gab es eine Rauchentwicklung wegen verbrannten Essens.