Eine Hörwelt nur für Kinder

Eine Hörminderung nicht hinnehmen, denn Gehirn und Gehör brauchen mehr

Inhaber Thorsten Faust hat in den zusätzlichen Räumen in der 1. Etage eine reale Hörwelt geschaffen, in der alle Klänge, die in unserer Umwelt vorhanden sind, wieder hör- und erlebbar werden. © Studio Steve

Werden Augen schlechter, tragen wir eine Brille, tun Zähne weh, gehen wir zum Arzt, doch bei einer Hörminderung wird der Weg zum Hörakustiker oft gescheut. Ein Fehler, der Folgen haben kann, weiß Thorsten Faust, Inhaber der „Grosse Hörwelt Thorsten Faust GmbH & Audiotherapie“. Im Interview zeigt er auf, welche Möglichkeiten modernste Hörsysteme, wie etwa das Oticon More™, inzwischen bieten können.

Mit welchen Wünschen kommen Kunden in Ihr Geschäft?

Thorsten Faust: „Das ist unterschiedlich. Viele möchten wieder am normalen Leben teilnehmen, da ein Hörverlust einen sehr schnell ausgrenzt und man an vielen Dingen nicht mehr teilnehmen kann oder auch nicht will. Vermehrt höre ich, dass sich Kunden ein „Hören wie früher“ wünschen. Damit meinen sie auch ein individuelles natürliches Hören, wie sie es aus der Zeit vor ihrer Hörminderung kennen.“

Warum ist gutes Hören so wichtig?

Thorsten Faust: „Erhält das Gehirn, das maßgeblich am Hörprozess beteiligt ist, zu wenige Informationen aus der Umgebung – beispielsweise, weil eine Hörminderung vorliegt – kann das Folgen haben. Das Gehirn braucht eine reiche Klangumgebung.

Deshalb kann ich nur appellieren: Nehmen Sie eine Hörminderung nicht einfach hin, denn Ihr Gehirn und Gehör brauchen mehr. Hören und Verstehen bringen Lebensqualität in allen Bereichen und halten einen Menschen allgemein und vor allem aber geistig fit. Aber gutes Hören gibt auch Sicherheit – auf der Straße, aber auch zuhause fühlt man sich sicher und wohl, wenn man wieder alles hört und zum Beispiel nicht mehr so schnell erschrickt.“

Unterstützen alle Hörsysteme das Gehirn gleich gut?

Thorsten Faust: „Viele Hörsystemhersteller fokussieren sich unter anderem auf die Sprachhervorhebung, was der natürlichen Arbeitsweise des Gehirns aber widerspricht.



Der Hersteller Oticon hingegen folgt seit Jahren der BrainHearing™-Philosophie, dass bedeutet, hier wird der Einfluss des Gehirns auf das Hören als wichtiger Faktor bei der Entwicklung miteinbezogen.“

Was für eine Technologie nutzt Oticon More?

Thorsten Faust: „Für das Hörsystem Oticon More wurden 12 Millionen Klang-Szenen aus dem realen Leben aufgenommen und damit trainiert.



Das System erzeugt so alle Klänge in den verschiedensten Hörumgebungen deutlich und übergangslos.“

„Vom Ohr direkt ins Herz“ ist seit 1985 das Motto von Hörakustikmeister Thorsten Faust. Mit seinem Sohn Bennet Faust tritt die nächste Generation in die Grosse Hörwelt-Fußstapfen. Um mit dem gleichen Motto auch künftige Generationen fachkundig beraten und versorgen zu können, besucht der Hörakustiker gerade die Meisterschule. © Studio Steve

Ist Hörsystem gleich Hörsystem?

Thorsten Faust: „Nein! Das gilt für das Innere und Äußere der Geräte. Deshalb ist es wichtig, vom Fachpersonal einschätzen zu lassen, welches System zum Kunden passt und welche Vorteile es bietet.



Die bei uns ausgebildeten Hörakustikern stellen nach einer genauen Höranalyse fest, welches Gerät der Kunde braucht und begleiten ihn auch vor der Hörsystem- Anpassung mit einer speziellen Therapie auf einem sehr guten Weg hinein in seine neue Hörwelt.“

Warum ist die Vielfalt bei Hörsystemen so wichtig?

Thorsten Faust: „Jeder Mensch und jedes Ohr ist anders. Vielfalt hilft, genau das Passende zu finden. Oticon More-Hörsysteme etwa überzeugen durch innovative innere und vielfältige äußere Werten.



Es gibt vier verschiedene Bauformen – so kann man entscheiden, ob Einwegbatterien oder Akkutechnologie besser ins Leben passen. Wiederaufladbarkeit ist ein großer Trend und bietet Flexibilität.



Ein Beispiel: Die Akku-Hörsysteme können mit Oticon SmartCharger unterwegs laden oder während des Schlafens in einer Ladestation neben dem Bett. Auch Konnektivität kommt bei den Oticon More-Systemen nicht zu kurz: Es ist direktes Streaming von iPhone, iPad und Android-Geräten möglich.“

Was raten Sie Menschen mit einer Hörminderung?

Thorsten Faust: „Gutes Hören ist Lebensqualität. Warten Sie nicht zu lang, denn bei jedem Jahr Hörentwöhnung verliert man enorm viel an Lebensqualität. Mein Team und ich – ausschließlich gelernte Hörakustiker – können Ihnen sehr gut helfen und machen das auch sehr gerne!“

Kontakt GROSSE HÖRWELT Thorsten Faust

Freiherr-vom-Stein-Str. 24, 58511 Lüdenscheid Tel. 0 23 51/677 40 47

Eine Hörwelt nur für Kinder

Jasmin Hagemann und Thorsten Faust sind ausgebildete Päd-Akustiker und kümmern sich in der Grosse Hörwelt um die speziellen Bedürfnisse kleiner Kunden. Mit der eigenen Kinder-Hörwelt ermöglichen sie ihnen gutes Hören und eine gute Sprachentwicklung mit passenden Hörsystemen. © Studio Steve

Jasmin Hagemann und Thorsten Faust sind ausgebildete Päd-Akustiker und kümmern sich in der Grosse Hörwelt um die speziellen Bedürfnisse kleiner Kunden.

Mit der eigenen Kinder-Hörwelt ermöglichen sie ihnen gutes Hören und eine gute Sprachentwicklung mit passenden Hörsystemen von Anfang an.

In der Grossen Hörwelt hat Thorsten Faust Umgebungen geschaffen, die nach der Anpassung des Hörsystems die vermissten Naturgeräusche neu erleben lassen. Ob Blätter rascheln, ein Wasserlauf, verschiedene Bodenbeläge oder eine stark befahren Straßenkreuzung – hier kann man erleben, dass mit dem richtigen Hörsystem Sprache in jeder Situation wieder hörbar ist.

Denis Wirt ist in der Grossen Höwelt der Spezialist für Hörschutz und Hörsystemversorgung an Lärmarbeitsplätzen. © Studio Steve

Der Hörvorgang im Gehirn und die Folgen fehlenden Hörversorgung

Die Ohren übertragen Klänge an das Hörzentrum im Gehirn. Und unser Gehirn macht daraus die Sprache. Auf dem Weg zum Gehirn haben wir Hörfilter, durch die unwichtige Informationen ausgeblendet werden, damit Sprache in jeder Situation gut verstanden werden kann.

Ein unbehandelter Hörverlust oder eine unzulängliche Versorgung einer Hörminderung, schränken den Zugang zu den Klangwelten ein und können so zu ernsthaften Problemen führen. Ein Überblick:

Gesteigerte mentale Belastung

Wer erraten muss, was Menschen sagen und was um einen herum passiert, wird mental stark belastet und hat weniger Kapazitäten frei für sein Gedächtnis und andere geistige Leistungen.

Soziale Isolation und Depression

Menschen mit unbehandeltem Hörverlust beginnen, soziale Aktivitäten zu meiden, weil sie mit einer komplexen Klangumgebung nicht mehr zurechtkommen. Dieser Rückzug kann zu Einsamkeit, sozialer Isolation und Depressionen führen.

Störung des Gleichgewichtssinns und Verletzungen durch Stürze

Ein unbehandelter Hörverlust kann den Gleichgewichtssinn beeinträchtigen, was das Risiko von sturzbedingten Verletzungen um das Dreifache erhöht.

Demenz und Alzheimer-Krankheit

Das Demenzrisiko ist bei schwerem bis hochgradigem Hörverlust um das Fünffache, bei mittlerem Hörverlust um das Dreifache und bei leichtem Hörverlust um das Zweifache erhöht.

Diese Konsequenzen sind darauf zurückzuführen, wie der Hörvorgang im Gehirn abläuft. Je früher Sie aktiv werden, desto besser für Ihr Gehirn Die Forschung zeigt, dass je früher ein Hörverlust behandelt wird, desto einfacher und besser ist es für das Gehirn.



Wenn Ihr Hörakustiker Ihnen Hörsysteme empfiehlt, um einen Hörverlust auszugleichen, ist es wichtig, dass Sie bei der Auswahl darauf achten, was Ihr Gehirn braucht.

Hörgesundheit ist vor allem Hirngesundheit

Haben Sie manchmal den Eindruck, dass ...

jemand nuschelt?

Sie die Pointe eines Witzes verpassen?

Sie den Fernseher nicht richtig hören können?

Oder fühlen Sie sich manchmal...

müde oder gestresst, wenn viele Menschen durcheinanderreden?

unsicher darüber, was gerade gesprochen wird?

so, dass Sie lieber zu Hause bleiben möchten anstatt auszugehen?

Dann braucht Ihr Gehirn möglicherweise mehr Klänge!



Wenn Ihr Gehirn von Ihren Ohren nicht genügend Klanginformationen erhält, wird es für Sie schwieriger, Gesprächen zu folgen und wahrzunehmen, was um Sie herum passiert. Denn Hören bedeutet Denken! Ihre Ohren erfassen zwar die Klänge, aber es ist Ihr Gehirn, das dem Gehörten einen Sinn gibt.

Hören ist ein mentaler Prozess.

Deshalb können Hörprobleme zu einer Herausforderung für das Gehirn werden – und damit zum Hindernis im Alltag. Aber keine Sorge, denn es gibt Hörsysteme, die das Gehirn unterstützen und zur Gehirn-Fitness beitragen.

Damit vermeiden Sie negative Folgen, die aufgrund eines unbehandelten Hörverlusts auftreten können und erlangen wieder

bessere Orientierung in der gesamten Klangumgebung

einen klaren Fokus auf das, was Sie hören möchten

eine bessere Merkfähigkeit

ein verbessertes Sprachverstehen

weniger Anstrengung zuzuhören

Wir helfen Ihnen dabei!

Bennet Faust ist „terzo“- Gehöraufbautrainer © Studio Steve

„terzo“ Gehörtherapie

Es piept, es rauscht, es brummt: Immer mehr Menschen in Deutschland klagen über störende Geräusche im Ohr, für die es keine äußere Schallquelle gibt. Die Ursachen von Tinnitus sind so vielfältig wie die Erscheinungsformen. Was viele nicht wissen:

Beim Großteil der Betroffenen geht der Tinnitus mit einer oftmals unerkannten Minderung der Hörleistung einher.

Das klingt paradox, denn subjektiv wird mehr gehört – nämlich das störende Dauergeräusch.

Die Töne erklingen jedoch nur scheinbar im Ohr. Sie werden im Gehirn erzeugt – unter andrem, weil die neuronalen Hörfilter das Geräusch nicht mehr im Hintergrund halten können. Aufbauend auf seinem bewährten Gehörtraining hat „terzo“ deshalb ein spezielles Tinnitus-Therapieverfahren entwickelt, um dysfunktionale Hörfilter im Gehirn gezielt reaktivieren zu können.

Gehören Sie zu den schätzungsweise drei Millionen Tinnitus- Betroffenen? Dann zögern Sie nicht und kommen Sie ins „terzo“-Zentrum der Grossen Hörwelt.

Hörberaterin Ines Richert berät Sie über Zubehör- und Pflege- Möglichkeiten Ihrer Hörsysteme und hält schöne Dinge, die das Leben leichter machen für Sie bereit. © Studio Steve