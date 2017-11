Einbrüche in Seniorenwohnpark in Menden: Wer kennt diesen Mann?

Polizei fahndet mit Foto nach dem Tatverdächtigen

© Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis Wer kennt diesen Mann?

Menden - Das Fahndungsfoto ist in seiner Qualität nicht überragend - aber vielleicht gut genug, um Einbrüche in Menden aufzuklären. Die Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis hofft jedenfalls auf Hinweise, die zum Durchbruch bei den Ermittlungen führen. Tatort war in mindestens zwei Fällen der Seniorenwohnpark Hansa an der Bodelschwinghstraße in der Innenstadt von Menden.