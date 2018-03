Einbruchserie in Hemer-Deilinghofen

Hemer - In der Nacht zu Dienstag waren Einbrecher in Hemer unterwegs. Der Polizei wurden drei Fälle gemeldet.

In der Nacht zu Dienstag wurde das Fenster eines Büros einer Firma an der Amerikastraße eingeschlagen. Der oder die Täter durchsuchten das Büro und entwendeten aus der Firma eine Geldkassette mit dem darin befindlichen Bargeld. Es entstand Sachschaden.

Bei einem Kaminbauer in der Walesstraße schlugen die Einbrecher ebenfalls ein Fenster ein, durchsuchten die Büroräume und flüchteten augenscheinlich ohne Beute. Auch hier entstand Sachschaden.

In der gleichen Nacht versuchten unbekannte Einbrecher es an der Tankstelle an der Europastraße. Hier scheiterten die Täter an der Rückseite der Tankstelle und hinterließen - auch ohne in die Tankstelle zu gelangen- erheblichen Sachschaden.

Sachdienliche Hinweise zu verdächtigen Personen und/oder Fahrzeugen im Deilinghofer Industriegebiet in besagter Nacht nimmt die Polizei in Hemer (Tel. 02372/90990) entgegen.