Polizei schnappt drei Verdächtige sofort - vierter Täter in Klinik festgenommen

Einbruch in Ticketshop des Sauerlandparks in Hemer

Hemer - Dank eines aufmerksamen Zeugen sowie des guten Informationsflusses zwischen Polizei und Feuerwehr konnten am Freitagmorgen vier Verdächtige im Alter von 16, 18, 20 und 31 Jahren aus Iserlohn und Menden in Hemer festgenommen werden, die im Verdacht stehen, in den Ticketshop des Sauerlandparks in Hemer an der Ostenschlahstraße eingedrungen zu sein. Alle Details hier!