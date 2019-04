Auf schnelle, fette Beute aus dem Tresor gehofft: Einbrecher kamen mit der Flex

Menden - Sie flexten eine Tür auf, wollten eine Wand durchstoßen und zum Tresor vordringen - am Ende aber hinterließen sie nur eine teilweise unter Wasser gesetzte McDonalds's-Filiale! Tatort war Menden in der Nacht auf Donnerstag.

Wie die Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis am Donnerstagmittag mitteilte, ereigneten sich die Vorfälle zwischen 2.30 und 3.24 Uhr in besagtem Schnellrestaurant an der Hämmerstraße in Menden.

Die Ermittler gehen von mindestens drei Tätern aus, die erheblichen Sachschaden verursachten, aber keine Beute machten.

"Sie flexten eine Tür auf und versuchten, eine Wand durchzustoßen. Dabei rissen sie mehrere Wasserhähne aus der Wand, so dass erhebliche Mengen Wasser in den hinteren Bereich des Gebäudes flossen. Zum Tresor drangen sie trotzdem nicht durch", heißt es in der Pressemitteilung der Polizei.

Die Polizei bittet um Hinweise unter der Telefonnummer 02373/9099-0.

Die Mendener McDonald's-Filiale liegt an der B 515 (Provinzialstraße) am Ortsausgang in Richtung Unna.