Diebe brechen in Schule ein - und machen kuriose Beute

Menden - Finstere Gesellen drangen in die Mendener Josefschule ein. Sie machten Beute - aber eine ganz andere als erhofft.

Am Wochenende sind Unbekannte in die Josefschule in Menden-Lendringsen eingebrochen. Innen versuchten sie dann, eine Klassenzimmer-Tür aufzubrechen. Sie durchsuchten einen unverschlossenen Lagerraum. Danach verschwanden sie wieder - mit einer Palette Schulmilch aus dem Kühlschrank. Wie die Täter in das Gebäude gekommen sind, ist unklar.

Bereits am Mittwoch wurden drei Schülern während des Schwimmens aus ihren Rucksäcken aus den Umkleidekabinen die Handys gestohlen. Die Polizei appelliert nochmals an die Eltern: Wertgegenstände gehören mit in die Schwimmhalle und bleiben nicht unbeaufsichtigt in den Umkleideräumen.

"Am Hünenköpfchen" wurde ein hochwertiges E-Bike gestohlen: Am Sonntag gegen 22 Uhr schloss der Besitzer sein E-Bike Typ mondraker, E-Panzer R 2018 in rot, gegenüber der Anschrift Schützenstraße 30 an einem dortigen Straßennamenschild "Am Hünenköpfchen" wegen eines Plattens ab. Das Fahrrad wurde mit einem massivem Faltschloss gesichert. Am Montag stellte der Geschädigte den Diebstahl seines auffälligen, mehrere Tausend Euro teuren Fat-Bikes mit auffälligen roten und blauen Schriftzügen, Rahmengröße L, fest.

