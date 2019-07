Einbrecher stiehlt Goldmünzen mit sechsstelligem Wert - doch Mieterin reagiert perfekt

Iserlohn - Weil eine Mieterin schnell reagierte, konnte ein Einbrecher aus Menden überführt werden. Der sitzt jetzt in U-Haft.

Als am Montag eine Mieterin die Tür zu einem Mehrfamilienhaus in der Iserlohner Innenstadt öffnete, begegnete ihr im Flur ein unbekannter Mann, der unter Ausflüchten und zügig das Haus verließ.

Die Frau machte schnell ein Foto des Verdächtigen und informierte die Polizei. Die Beamten stellten fest, dass in einer Wohnung eingebrochen war und informieten die Bewohner. Die stellten fest, dass ihnen Goldmünzen in sechsstelligem Wert gestohlen worden waren.

Auf dem Foto der Melderin erkannten Polizisten einen polizeibekannten 33-jährigen Mendener wieder. Zwei Tage nach der Tat, am Mittwoch, gelang in der Innenstadt die Festnahme des Mannes. Er führte einen Teil der Beute, die er noch nicht veräußert hatte, mit sich.

Am Donnerstag wurde er am Amtsgericht Iserlohn vorgeführt. Der zuständige Richter erließ Haftbefehl. Der Tatverdächtige wartet nun in Untersuchungshaft auf sein bevorstehendes Gerichtsverfahren.

