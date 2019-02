Gewächshaus angezündet - nach Beute in Gaststätte und Bauwagen gesucht

Drei Einbruchsfälle in Menden

Menden - Drei Straftaten in Menden: Unbekannte haben am Donnerstag ein leerstehendes Gewächshaus in Brand gesteckt. Zuvor waren andere Täter in eine Gaststätte eingebrochen. Wieder andere Unbekannte schlugen das Fenster eines Bauwagens ein. Die Polizei sucht nun in allen Fällen nach Zeugen.