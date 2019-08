Einbrecher lassen Hunde raus und machen Beute im Wohnhaus

Wer hat die Hunde rausgelassen? Das dürfte sich ein Mann gedacht haben, als er am Donnerstag nach Hause kam. Dann machte er die unheilvolle Entdeckung...

Hemer - Unbekannte sind am Donnerstagmorgen in ein Wohnhaus Auf dem Lütgenstück in Hemer eingebrochen. Die Bewohnerin der Obergeschosswohnung hörte gegen 13 Uhr ein Rumpeln und die Hunde des Nachbarn bellen, berichtet die Polizei.

Weil die Tiere aber verstummten, dachte sich die Frau nichts weiter. Der Geschädigte kam 55 Minuten später nach Hause, sah seine Hunde draußen herum rennen und erblickte die aufgebrochene Terrassentür.

Die Täter hatten Schränke und Kommoden durchsucht und verschwanden mit Bargeld un

Lesen Sie auch:

- Chemie-Unfall an der Primusschule: Salzsäure im Schwimmbad ausgelaufen - Spezialfirma im Einsatz

- "Halt's Maul, du...": Telefonbetrüger beleidigt Frau aufs Übelste

- Im Aldi: Dieb stopft Zigaretten in Tasche - und bedroht Kassiererin mit Holzlatte