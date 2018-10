Einbrecher klettert durchs Fenster - Bewohner im Nebenraum ahnen nichts

Menden - Gelegenheit macht Diebe. Diese Redensart wurde einmal mehr am Mittwochabend in Menden bestätigt. Während der Einbrecher "seinem Werk" nachging, waren die Bewohner des Hauses nicht weit weg.

An der Gertrud-Bäumer-Straße wurde am Mittwoch gegen 20 Uhr in ein Reihenhaus eingebrochen.

"Durch ein offenstehendes Fenster drang ein bislang unbekannter Täter in ein Reihenhaus ein", erklärte die Polizei. Der Unbekannte durchsuchte demnach Teile des Hauses und nahm Schmuck an sich.

Während der Tat hielten sich die Eigentümer in einem anderen Raum auf und wurden durch Geräusche auf den Vorfall aufmerksam.

"Bei der Nachschau waren der oder die Täter bereits verschwunden. Die polizeiliche Suche nach Verdächtigen im Umfeld verlief bisher ergebnislos", teilte die Polizei mit. Immerhin: Bei dem Einstieg durchs Fenster wurde kein Schaden angerichtet.

Haben Sie etwas mitbekommen? Hinweise nimmt die Polizei Menden unter der Rufnummer 02373/9099-0 entgegen.