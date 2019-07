Leider kein Alptraum: Einbrecher schockt Bewohnerin mitten in der Nacht

Kreisgebiet – Das war leider kein Alptraum: Eine Frau wacht mitten in der Nacht von Geräuschen in ihrer Wohnung auf. Plötzlich leuchtet ihr jemand mit einer Taschenlampe ins Gesicht.

Das widerfuhr einer 77-jährigen Frau in der Nacht zu Mittwoch in ihrer Wohnung Im Dahl in Schalksmühle. Gegen 2.30 Uhr wurde sie in ihrem Schlafzimmer wach, weil ein Einbrecher das Fenster geöffnet hatte. Dann leuchtete er mit einer Taschenlampe ins Schlafzimmer. Als der Einbrecher sie erkannte, flüchtete er. In welche Richtung ist nicht bekannt. Der Täter machte keine Beute. Hinweise an die Polizei Halver (02353/9199-0).

Das war nicht der einzige Fall im Märkischen Kreis. Auch an diesen Orten waren Einbrecher, Diebe und Autoknacker unterwegs:

Kierspe: Im Keller eines Mehrfamilienhauses am Birkenweg verschwand zwischen Montag und Mittwoch ein Fahrrad. Die Täter knackten das Vorhängeschloss einer Kellertür und ließen das gelbe Mountainbike samt Schloss mitgehen. Es entstand Sachschaden. Nähere Angaben zum Fahrrad konnten nicht gemacht werden. Hinweise nimmt die Wache Meinerzhagen entgegen (02354/9199-0).

Halver: Diebe öffneten in der Nacht auf Mittwoch gewaltsam einen Ford Transit. Am Bächterhof verschwanden mehrere Werkzeuge, darunter eine Schlagbohrmaschine und eine Handkreissäge. Die Täter richteten mehrere Hundert Euro Sachschaden an. Sie flüchteten unerkannt. Hinweise nimmt die Wache Halver entgegen (02353/9199-0).

Iserlohn: Einbrecher verschafften sich am Mittwoch über eine Tür Zutritt zu einem Wohnhaus an der alten Poststraße. Zwischen 0.30 und 6.30 Uhr durchsuchten sie Schränke und nahmen Bargeld und Schmuck mit. In der Nacht zu Dienstag waren Autoknacker am Postufer aktiv. Ein VW und ein Opel Corsa wurden geöffnet und durchwühlt. Aus einem Fahrzeug wurde eine geringe Menge Bargeld geklaut. Glück im Unglück: Wenigstens hinterließen die Aufbrecher keine Schäden am Auto. In der Nacht zu Donnerstag räumten Diebe Briefkästen in einem Mehrfamilienhaus an der Schulstraße leer. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Iserlohn (02371/9199-0) entgegen.

