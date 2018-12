In der eigenen Wohnung: Seniorin festgehalten und ausgeraubt

Letmathe - Eine Seniorin aus Oestrich wurde am Mittwoch in der eigenen Wohnung ausgeraubt. Die Polizei sucht nun Zeugen.

Nach Angaben der Polizei klingelten zwei Männer um 15.30 Uhr an der Tür der Seniorin an der Beilstraße. Als sie die Tür öffnete, wurde sie sofort in die Wohnung geschoben und festgehalten.

Einer der Männer durchsuchte die Wohnung nach Wertsachen und wurde fündig. Mit Geldkassette und Portemonnaie verschwanden die beiden Männer.

Die Täter sollen etwa 35 bis 40 Jahre alt sein und dunkle Haare haben. Sie sprachen Deutsch mit Akzent.

Die Polizei hofft, dass Passanten oder Nachbarn verdächtige Beobachtungen gemacht haben könnten. Sie sollten sich melden bei der Polizei in Letmathe, Telefon 02374/5029-5122 oder 5029-0.

