Durch die Jacke zugebissen: Fernseher-Dieb randaliert auf Polizeiwache

Gerät aus Supermarkt geklaut

+ © picture alliance/dpa © picture alliance/dpa

Hemer - Erst spazierte er seelenruhig mit einem Fernseher unter dem Arm an der Kasse eines Supermarktes vorbei, dann biss er nach seiner erfolglosen Flucht zu. Am Ende landete ein 33-jähriger Ladendieb am Montag im Polizeigewahrsam - beruhigen wollte er sich da aber immer noch nicht.