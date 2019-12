Dunkelheit: Stadtteil von Iserlohn ohne Strom 

Kerzen und batteriebetriebene Lichterketten dürften am Montagabend in Iserlohn sehr gefragt gewesen sein: Dort war seit 21.55 Uhr der Stadtteil Dördel ohne Strom.

Wie die Polizei auf Anfrage bestätigte, konzentrierte sich die Panne auf das Gebiet rund um den Standort der Stadtwerke an der Stefanstraße. Kurz vor 22.30 Uhr dann Entwarnung: Der Strom ist wieder da.

In unmittelbarer Nähe befindet sich das St. Elisabeth Hospital. Für Krankenhäuser ist ein solcher Stromausfall normalerweise kein Problem, denn dort springen sofort Notstromaggregate an und liefern die benötigte Energie aus der Steckdose.

Solche Vorrichtungen dürften hingegen den wenigsten der rund 2500 Einwohner in Dördel zur Verfügung stehen. So dürften sie froh gewesen sein, dass die Techniker der Stadtwerke das Problem offenbar schnell in den Griff bekamen.

Chaos gab es Ende November an Bahnsteigen in Hagen: Über Stunden war im Hauptbahnhof der Strom ausgefallen.