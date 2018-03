Druckverspätungen: E-Paper ist freigeschaltet

Kreis MK - Wegen eines Problems in unserem Druckzentrum in der Nacht kommt es am Montag zu einigen Verspätungen bei der Zustellung Ihrer Tageszeitung. Wir haben unsere E-Paper-Ausgaben freigeschaltet.

Mit dem Benutzernamen waep@wa.de und dem Passwort start1 können Sie die aktuelle Ausgabe Ihrer Zeitung digital lesen. Nach Angaben unseres Vertriebs kommt es zu Verspätungen in Neuenrade, Werdohl, Balve, Herscheid, Altena und Nachrodt, die Ausgaben Kierpe, Meinerzhagen, Schalksmühle und Lüdenscheid sollen bis zum Mittag/Nachmittag ausgetragen werden. Wir bitten unsere Leser um Entschuldigung.