Mit Drogen und Waffen im Stadtforst: Polizei löst "Zeltlager" in Menden auf

Fröndenberger Pärchen (29/26) mit zwei Kindern (7/8) erwischt

Menden - Polizeibeamte lösten am Samstagvormittag im Mendener Stadtwald am Oesberner Weg ein familiäres "Zeltlager" auf. Hier hatten es sich ein 29-jähriger Mann aus Fröndenberg mit seiner Partnerin (26) und deren beiden Kindern im Alter von sieben und acht Jahren in zwei Zelten "gemütlich" gemacht - im Gepäck hatten sie neben diversen Betäubungsmitteln auch ein kleines Waffenarsenal.