Drive-In-Testung in Lüdenscheid, Plettenberg und Iserlohn - so funktioniert es

Die Mitarbeiter treten in Vollschutz an die Autotür.

Märkischer Kreis - Für die Coronavirus-Testung richtet der Märkische Kreis ab Montag, 23. März, drei „Drive-In-Stationen“ für die Entnahme von Abstrichen ein.

Das teilte der Märkische Kreis am Freitagmorgen mit. Zuvor hatte unser Portal bereits über entsprechende Pläne berichtet.

Der Kreis teilt nun auch mit, wie das Prozedere abläuft. Und zwar so. Ein Hausarzt muss zuvor die Notwendigkeit für einen Abstrich feststellen und die Patienten beim Märkischen Kreis anmelden. "Ohne Überweisung des Hausarztes wird an den Teststationen in Iserlohn, Lüdenscheid und Plettenberg kein Abstrich für den Coronatest entnommen", erklärt Volker Schmidt, Fachbereichsleiter für Gesundheit, Soziales und Verbraucherschutz.

Täglich gehen beim Märkischen Kreis bis zu 400 dieser hausärztlichen Überweisungen ein. Aufgrund der Vielzahl der Überweisungen und um vorausschauend die Kapazitäten zu erweitern, wird das Verfahren umgestellt.

+ Am Montag nimmt der Märkische Kreis drei Drive-In-Stationen zur Testung von Corona in Betrieb. © Foto: Menzebach/Märkischer Kreis Bis jetzt waren vier Fahrzeuge unterwegs, um Hausbesuche zu machen. Jetzt hat der Kreis mobile Anhänger besorgt. In Iserlohn, Lüdenscheid und Plettenberg werden sie stationiert. Die Ärzte melden ihre Patienten beim Märkischen Kreis an.

Der Disponent des Kreises klärt, ob der Betroffene mit eigenem Fahrzeug zur Testung kommen kann. Hausbesuche sollen die Ausnahme werden. Es wird ein Termin vereinbart und der aktuelle Standort übermittelt.

Ein Sicherheitsdienst regelt den geregelten Ablauf. Die Patienten fahren in ihrem Fahrzeug vor und drehen die Scheibe einen Spalt herunter. Sie erhalten ein Infoblatt des Gesundheitsamtes mit Verhaltensanweisungen zur Quarantäne.

Coronavirus im MK: Schutzkleidung ist Pflicht

In voller Schutzkleidung kontrollieren Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Kreises erst den Personalausweis und die ärztliche Überweisung. Dann wird der Abstrich genommen. Die Proben werden doppelt eingetütet. Das Ganze wird dokumentiert und dann können die Patienten schon nach Hause fahren. Über aktuelle Entwicklungen zum Coronavirus in ganz NRW informieren wir in unserem großen Ticker.

Die Proben gehen ins Labor. Bis das Ergebnis vorliegt, bleiben die Getesteten in Quarantäne.

Die genauen Standorte gibt der Märkische Kreis nicht bekannt, um zu verhindern, dass Personen ohne Überweisung des Hausarzt zu den Test-Zentren kommen.

