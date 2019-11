Dritter Einbruch 2019: Diese Tankstelle liegt offenbar einfach zu "verführerisch"

Täter dringen brachial übers Dach ein

+ © picture alliance / dpa © picture alliance / dpa

Menden - Zum dritten Mal in diesem Jahr nach Anfang Februar und Ende April haben Einbrecher am frühen Freitagmorgen die an der B515 "verkehrsgünstig" gelegene HEM-Tankstelle an der Hämmerstraße am Ortseingang von Menden heimgesucht. Diesmal kamen die Täter übers Dach und richteten enormen Sachschaden an, der nach Polizeiangaben deutlich höher war als der Wert der Beute.