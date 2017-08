Dreister als Polizei erlaubt: Dieb stiehlt Kühlschränke vor Augen der Beamten

45-Jähriger aus Balve erwartet Strafverfahren

Menden - Der Mitarbeiter eines Elektrogeschäfts an der Kolpingstraße stand am Morgen vor dem Geschäft und unterhielt sich mit Polizeibeamten der gegenüber liegenden Wache. Mitten im Gespräch bemerkte der Mitarbeiter einen Mann, der gerade im Begriff war einen Kühlschrank auf einer Sackkarre aus dem Hof des Geschäfts in Richtung eines Pkw zu schaffen.