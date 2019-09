BMW-Aus: Neue Einsatzwagen für die Polizei MK sind da

Geräumigere Autos für Polizisten

+ © Dickopf Wachleiter Wolfgang Klein (rechts) mit dem gerade eingestellten Polizeikommissar Jonas Schindler und Polizeikommissar Lars Krippendorf vor dem neunen Streifenwagen-Van vom Typ Ford S-Max. © Dickopf

Als eine der ersten Behörden in Nordrhein Westfalen bekamen die Polizeiwachen in Plettenberg, Lüdenscheid und Altena in den letzten Tagen einen neuen Streifenwagen vom Typ Ford S-Max. Darin haben die festgenommenen Gauner auf der Rückbank in Zukunft deutlich mehr Platz.