Polizei fahndet öffentlich nach Brandstiftern

Menden - Die Polizei fahndet öffentlich nach drei Männern, die Mitte Oktober in Menden ein Pkw in Brand gesetzt und weitere Fahrzeuge beschädigt haben.

Gegen 2 Uhr betraten am 15. Oktober drei Männer den Parkplatz einer Firma an der Balver Straße in Menden. Nachdem die Unbekannten dort längere Zeit verweilten, traten sie unter anderem Spiegel ab und spuckten gegen die geparkten Fahrzeuge.

Im weiteren Verlauf der Nacht setzten sie auch noch einen dort abgestellten Renault Twingo in Brand. Das Fahrzeug brannte aus.

Die Tatverdächtigen flüchteten anschließend in Richtung Hönneufer und dort von Lendringsen in Richtung Menden. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 5000 Euro.

Die Tat wurde videografiert. Die Beschreibung ergibt sich aus dem Bildmaterial. Der dunkel gekleidete Mann mit Rucksack ist größer als die anderen beiden und wird auf etwa 1,90 Meter geschätzt. Der zweite Täter (rechts) trägt einen hellen Kapuzenpulli. Das Alter der Tatverdächtigen wird auf 16 bis 25 Jahre geschätzt.

Hinweise zu den drei unbekannten Tätern oder sonstige sachdienliche Angaben nimmt die Polizei Iserlohn unter 0 23 71/91 99 51 15 oder 91 99 0 entgegen.