Drei Kinder (7/9/11) in Iserlohn durch Feuerwerkskörper schwer verletzt

Rettungshubschrauber Christoph 25 aus Siegen im Einsatz

+ © Feuerwehr Iserloh n Rettungshubschrauber Christoph 25 aus Siegen landete in Iserlohn. © Feuerwehr Iserloh n

Iserlohn - Am Dienstagmittag verletzten sich drei Kinder im Alter von 7, 9 und 11 Jahren beim Hantieren mit Feuerwerkskörpern auf dem Gelände der Martin-Luther-Hauptschule in Iserlohn schwer. Durch die Detonation erlitten sie Verbrennungen an Körper, Gesicht, Augen und Händen. Rettungshubschrauber Christoph 25 aus Siegen landete.