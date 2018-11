Doppelt so schnell wie erlaubt - Das erwartet jetzt einen Innenstadt-Raser

Iserlohn - Er war schnell unterwegs in der Iserlohner Innenstadt. Sehr schnell. Jetzt hat der Autofahrer ein Problem, denn die Polizei hat ihn beobachtet.

Der Fahrer des Opels hatte es offenbar eilig. Als die Polizei ihn am frühen Dienstagabend in der Iserlohner Hans-Böckler-Straße blitzte, hatte er 101 Stundenkilometer auf dem Tacho. 50 waren an dieser Stelle erlaubt.

Der Raser hat nach seinem 100-prozentigen Überschreiten des Tempolimits nun drei Probleme: Er muss 200 Euro abdrücken, bekommt zwei Punkte auf sein Flensburger Verkehrssünderkonto und - vor allem - sieht einem einmonatigen Fahrverbot entgegen. Ähnlich erging es vor wenigen Tagen einem Lüdenscheider.

Die Polizei kontrollierte am Dienstag an vier Standorten in Altena (Westiger Straße), Iserlohn (Seilerseestraße, Sümmern, Hans-Böckler-Straße) und in Menden (Herman-Löns-Straße) die Geschwindigkeit. 2379 Fahrzeuge passierten die Kontrollen, 139 Autofahrer waren so schnell, dass sie Verwarngeld zahlen müssen.