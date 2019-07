Diebstahl im Discounter im größeren Stil misslingt - Flucht in zwei Autos

Mitarbeiter einer Mendener Lidl-Filiale verhindern Beutezug

+ © dpa Symbolbild © dpa

Menden - Zwei Männer wollten offenbar im größeren Stil Kaffee und Waschmittel klauen - am Ende aber mussten sie Hals über Kopf in zwei Autos vom Parkplatz des Discounters flüchten: Mitarbeiter einer Lidl-Filiale in Menden konnten den Diebstahl am Dienstagvormittag verhindern.